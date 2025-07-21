Стыдно перед приезжими. Жители села Таш-Добо жалуются на мусор, пыль и воду

Жители села Таш-Добо Аламединского района возмущены состоянием своей инфраструктуры. В соцсетях и местных чатах они массово делятся фотографиями разбитых тротуаров, неубранного мусора и пыльных улиц — даже в центре населенного пункта, где расположена курортология, в которую съезжаются люди из всей страны.

«Прогуляться вечером просто стыдно. Все заросло, везде грязь, мусор и разруха. Уже 30 лет здесь ничего не делается», — жалуются сельчане.

По их словам, даже центральные улицы села находятся в удручающем состоянии. Асфальт на тротуарах разрушен, урн и уличного освещения не хватает, а в жаркую погоду вся округа утопает в пыли.

Кроме того, жители сообщают о перебоях с подачей питьевой воды. «Вода то есть, то нет. Давление низкое, особенно по вечерам», — рассказывают в местных группах.

31 июля жители планируют выйти с коллективным обращением к властям, чтобы те, наконец, обратили внимание на проблемы села. Люди требуют системного благоустройства: ремонта дорог и тротуаров, регулярного вывоза мусора и надежного водоснабжения.

«Если в селе, где есть санаторий и куда приезжают на лечение из всей республики, такая разруха, то что говорить о других местах?» — задаются вопросом сельчане.

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