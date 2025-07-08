Мэр Балыкчи вновь удивил: накануне совещания по этике он пришел с ножом на поясе

Мэр города Балыкчи Султан Кермалиев снова оказался в центре внимания. По словам очевидцев, накануне официального совещания по вопросам служебной этики градоначальник появился с охотничьим ножом, закрепленным на поясе. Фото быстро разлетелось по соцсетям и вызвало оживленное обсуждение.

Само совещание прошло 8 июля в стенах мэрии Балыкчи. Его провели сотрудники Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при кабмине КР. Как отметили в ведомстве, выездная встреча организована по поручению директора агентства Кудайбергена Базарбаева. Цель — улучшение работы муниципальной службы, повышение уровня профессионализма и внедрение этических стандартов.

Мэр Султан Кермалиев участия в обсуждении не избежал. Однако на фоне тем, связанных с моральным обликом госслужащих, аксессуар в виде ножа накануне совещания выглядит особенно символично. Комментариев от мэра или пресс-службы муниципалитета на этот счет пока не поступало.