Жители Сокулука страдают от выбросов асфальтобетонных заводов

Жители села Сокулук обеспокоены загрязнением от трех асфальтобетонных заводов, расположенных за железной дорогой в селе 1 Мая. Об этом сообщили жители 24.kg.

По их словам, предприятия сжигают мазут с 22.00 до 6.00.

«В летний период невозможно открыть окна. Нас травят: в воздухе чувствуется запах гари и бензина», — сказали сельчане.

Кроме того, уровень запыленности воздуха очень высокий, что подтверждает видеоматериал от местных жителей.

Местное население призывает власти провести проверку санитарных норм данных заводов и принять меры по обеспечению безопасности для здоровья людей.