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Агент 024

Жители Сокулука страдают от выбросов асфальтобетонных заводов

Жители села Сокулук обеспокоены загрязнением от трех асфальтобетонных заводов, расположенных за железной дорогой в селе 1 Мая. Об этом сообщили жители 24.kg.

По их словам, предприятия сжигают мазут с 22.00 до 6.00.

«В летний период невозможно открыть окна. Нас травят: в воздухе чувствуется запах гари и бензина», — сказали сельчане.

Кроме того, уровень запыленности воздуха очень высокий, что подтверждает видеоматериал от местных жителей.

Местное население призывает власти провести проверку санитарных норм данных заводов и принять меры по обеспечению безопасности для здоровья людей. 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/334937/
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