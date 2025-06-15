Отроги Ала-Тоо и президентский парк. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по Бишкеку, посетим водопад, полюбуемся отрогами Ала-Тоо и парком в чолпон-атинской госрезиденции и обязательно заглянем на юг республики.

Немного прогуляемся по столице, как это сделал один из наших постоянных авторов Николай Манаковский.











Фото Диляры Альмеевой. Белогорский водопад, 17 мая

«Необычайно красивы отроги Ала-Тоо. Снимки сделаны возле села Уч-Эмчек Иссык-Атинского района», — написал о своих фотографиях Бакыт Шукуралиев.



























Переберемся в Баткенскую область. Там есть местность Мадыген — это геологическая сокровищница мирового значения. Туда отправился и позвал нас с собой один из постоянных авторов Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Завершим наше путешествие в горах Алайского района. Там побывал и не забыл сделать фотографии один из наших постоянных авторов Илья Шипулин (страничка в Instagram — @progorushki).











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