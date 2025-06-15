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Отроги Ала-Тоо и президентский парк. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по Бишкеку, посетим водопад, полюбуемся отрогами Ала-Тоо и парком в чолпон-атинской госрезиденции и обязательно заглянем на юг республики.

Немного прогуляемся по столице, как это сделал один из наших постоянных авторов Николай Манаковский.

Выбираемся из города и едем в Белогорское ущелье. Там находится красивый водопад. До него добралась и сделала фотографию Диляра Альмеева.

Диляры Альмеевой
Фото Диляры Альмеевой. Белогорский водопад, 17 мая

«Необычайно красивы отроги Ала-Тоо. Снимки сделаны возле села Уч-Эмчек Иссык-Атинского района», — написал о своих фотографиях Бакыт Шукуралиев.

Отправляемся на Иссык-Куль. Один из наших постоянных авторов Евгений Липкин посетил в Чолпон-Ате находящийся в госрезиденции № 2 президентский парк.

Движемся на юг Кыргызстана — в Джалал-Абадскую область. Именно там находится озеро Кара-Камыш. Его посетили Тыныч Азаматов (страничка в Instagram — @azamatov_ph) и Мээрим Осмоналиева, и теперь мы можем полюбоваться их видео.

Переберемся в Баткенскую область. Там есть местность Мадыген — это геологическая сокровищница мирового значения. Туда отправился и позвал нас с собой один из постоянных авторов Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Завершим наше путешествие в горах Алайского района. Там побывал и не забыл сделать фотографии один из наших постоянных авторов Илья Шипулин (страничка в Instagram — @progorushki).

Надеемся, что работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из них может любой желающий. И сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/331921/
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