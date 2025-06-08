Озеро Кара-Камыш и закаты на Иссык-Куле. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы немного прогуляемся по Бишкеку, потом выберемся в горы, полюбуемся закатами в Чуйской области и на Иссык-Куле и отправимся на юг республики.

Начнем с прогулки по Бишкеку. Наша постоянный автор Николай Манаковский предлагает взглянуть на столичную флору и фауну.



























Переберемся на южный берег Иссык-Куля. Именно там, в село Кызыл-Суу, сделал свою фотографию Василий Павлов.

Фото Василия Павлова. Село Кызыл-Суу, 6 мая 2025 года













Ущелье Каравшин находится у Туркестанского хребта. Это место называют «Азиатской Патагонией», потому что оно со своими зелеными лугами, быстрыми ручьями и сильными ветрами напоминает южноамериканские степи. Туда съездил Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

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