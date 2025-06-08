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Озеро Кара-Камыш и закаты на Иссык-Куле. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы немного прогуляемся по Бишкеку, потом выберемся в горы, полюбуемся закатами в Чуйской области и на Иссык-Куле и отправимся на юг республики.

Начнем с прогулки по Бишкеку. Наша постоянный автор Николай Манаковский предлагает взглянуть на столичную флору и фауну.

Теперь выберемся из душного города и с помощью Ильи Шипулина (страничка в Instagram — @progorushki) полюбуемся нашими красивыми горами.

Великолепный закат в Чуйской области по дороге в село Букара запечатлела Асель Исаева.

А теперь закатами полюбуемся на Иссык-Куле. Фотографии с дрона сделал один из постоянных наших авторов Евгений Липкин.

Переберемся на южный берег Иссык-Куля. Именно там, в село Кызыл-Суу, сделал свою фотографию Василий Павлов.

Василия Павлова
Фото Василия Павлова. Село Кызыл-Суу, 6 мая 2025 года
Отправляемся на юг республики. В Джалал-Абадской области находится красивое озеро Кара-Камыш. Там побывали Тыныч Азаматов (страничка в Instagram — @azamatov_ph) и Мээрим Осмоналиева. «Мы путешествуем вместе, брат и сестра», — написали авторы фотографий.

В Ноокатском районе находится живописная местность Кара-Кой. Там побывал в начале мая и снял видео Азат Белеков.

Ущелье Каравшин находится у Туркестанского хребта. Это место называют «Азиатской Патагонией», потому что оно со своими зелеными лугами, быстрыми ручьями и сильными ветрами напоминает южноамериканские степи. Туда съездил Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, что наши авторы смогли вас удивить и, может быть, подтолкнули заглянуть в собственные архивы. Ведь участвовать в создании рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. И сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/331240/
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