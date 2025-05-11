Закат в Чон-Арыке и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся макросъемкой росы, закатом в Чон-Арыке, заглянем на Ала-Арчинское водохранилище и озеро Кара-Камыш на юге республики.
Сначала полюбуемся тем, как Николай Манаковский смог поймать капли утренней росы на листочках различных растений. Красота, неправда ли?
Теперь выберемся из Бишкека в район Чон-Арыка. Именно там Илья Шипулин (страничка в Instagram — @ПроГорушки) предлагает нам полюбоваться потрясающим закатом.
«Ала-Арчинские водохранилища заполнены до максимума. Это не только сельскохозяйственные объекты. Здесь свой микроклимат, свой микромир», — написал автор фотографий Бакыт Шукуралиев.
Теперь отправимся на юг Кыргызстана — в Джалал-Абадскую область. Там недалеко от знаменитого Сары-Челека есть озеро Кара-Камыш. На его берегах побывал и снял видео Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).
Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, стать одним из них может каждый желающий и сделать это просто.
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