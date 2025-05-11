Закат в Чон-Арыке и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся макросъемкой росы, закатом в Чон-Арыке, заглянем на Ала-Арчинское водохранилище и озеро Кара-Камыш на юге республики.

Сначала полюбуемся тем, как Николай Манаковский смог поймать капли утренней росы на листочках различных растений. Красота, неправда ли?





















































Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, стать одним из них может каждый желающий и сделать это просто.

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