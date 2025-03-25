09:45
USD 86.69
EUR 94.00
RUB 1.03
Происшествия

В Чуйской области устраняют последствия селевых потоков

В Жайылском районе Чуйской области из-за проливных дождей и повышения температуры воздуха началось интенсивное таяние снега, в результате чего пострадало село Кайсар Суусамырского айыльного аймака. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

На место выехали пять спасателей Жайылского района ПСЧ № 22 УМЧС по Чуйской области с двумя мотопомпами. Также для устранения последствий селевого потока задействован трактор Суусамырского айыльного аймака.

Сотрудники МЧС осуществили подрыв ледового полотна реки для освобождения русла. Ситуация разрешилась.

Также на пульт диспетчерской службы 112 поступило сообщение о подтоплении в селе Арпа-Текир Ибраимовского айыльного аймака Чуйской области.

24 марта в 21.20 на место выехала оперативная группа отдела ЧС управления МЧС по Чуйской области для устранения последствий подтоплений. Также дополнительно привлечены экскаватор и трактор села Ибраимов и десять человек из числа местных жителей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323786/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Штормовое предупреждение: в горных районах возможен сход лавин
Между селами Арал и Гидростроитель горит камыш. Его тушат три пожарных расчета
В Ошской области в результате землетрясения пострадало 25 домов и 12 школ
В результате землетрясения в городе Ош пострадали 18 школ и 11 детских садов
МЧС хочет купить два вертолета на кредитные деньги, выделяемые Кореей
«Нельзя показывать эмоции». История женщины-спасателя МЧС
Внимание! В Бишкеке и Чуйской области ожидается шквальный ветер
Депутатам ЖК показали работу Госцентра подготовки спасателей при МЧС
Пожар в НИИХСиТО. МЧС начало внеплановую проверку медицинских учреждений
НИИ хирургии сердца уже получал штраф за несоблюдение пожарной безопасности
Популярные новости
Капитан военкомата устроил драку с&nbsp;милиционерами в&nbsp;Бишкеке Капитан военкомата устроил драку с милиционерами в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке мужчина набросился на&nbsp;милиционера, ругаясь матом: он&nbsp;задержан В Бишкеке мужчина набросился на милиционера, ругаясь матом: он задержан
Кыргызстанца нашли в&nbsp;гостинице Вьетнама без сознания. Он&nbsp;в&nbsp;больнице Кыргызстанца нашли в гостинице Вьетнама без сознания. Он в больнице
Журналистка Канышай Мамыркулова водворена в&nbsp;ИВС: комментарий ГУВД Бишкека Журналистка Канышай Мамыркулова водворена в ИВС: комментарий ГУВД Бишкека
Бизнес
Госбанк развития&nbsp;КР открыл представительство в&nbsp;Оше Госбанк развития КР открыл представительство в Оше
MEGA провела экскурсию для школьников в&nbsp;свой офис на&nbsp;весенних каникулах MEGA провела экскурсию для школьников в свой офис на весенних каникулах
Акция: получи 1&nbsp;литр Coca-Cola Classic в&nbsp;подарок Акция: получи 1 литр Coca-Cola Classic в подарок
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!
25 марта, вторник
09:39
Ситуация вокруг Украины. Переговоры США и России в Эр-Рияде длились 12 часов Ситуация вокруг Украины. Переговоры США и России в Эр-Р...
09:32
Был утерян паспорт. Учитель из КР прокомментировала расследование украинских СМИ
09:28
В Чуйской области устраняют последствия селевых потоков
09:24
Сом заметно подешевел к доллару и тенге. Курс валюты на 25 марта
09:10
Жители Европы и России наблюдали в небе странную светящуюся спираль