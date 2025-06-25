В Тихом океане затонуло судно Morning Midas, на борту которого были тысячи авто

В Тихом океане затонуло горевшее три недели судно Morning Midas с тысячами автомобилей на борту. Об этом сообщает Bloomberg.

По его данным, загоревшееся в начале июня судно Morning Midas брошено посреди Тихого океана, примерно в 360 милях (579 километрах) от берега.

Повреждения, вызванные пожаром, усугубились непогодой, в результате чего судно набрало воду и в конечном итоге затонуло 23 июня, говорится в заявлении менеджера судна Zodiac Maritime.

Второе из трех специализированных судов, которые должны были оказать помощь Morning Midas, прибыло 15 июня, более чем через неделю после того, как впервые вспыхнул пожар.

Судно перевозило машины ряда производителей, включая Chery Automobile Co. и Great Wall Motor Co., в Мексику. Всего было около 3 тысяч авто, в том числе 800 электромобилей.