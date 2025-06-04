Против паводков. В Джалал-Абадской области укрепляют берега реки Кара-Суу

В Джалал-Абадской области укрепляют берега реки Кара-Суу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, в рамках программы «Специальная помощь и ликвидация последствий» ведутся работы по предупреждению паводковых бедствий на опасных территориях региона, а также для ликвидации опасности в жилых массивах и по защите сельскохозяйственных угодий от подтопления.

Проводятся поднятие и укрепление камнями 300-метрового участка правого берега в Кара-Камышском айыл окмоту. Также будет укреплен левый берег.