08:36
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Против паводков. В Джалал-Абадской области укрепляют берега реки Кара-Суу

В Джалал-Абадской области укрепляют берега реки Кара-Суу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, в рамках программы «Специальная помощь и ликвидация последствий» ведутся работы по предупреждению паводковых бедствий на опасных территориях региона, а также для ликвидации опасности в жилых массивах и по защите сельскохозяйственных угодий от подтопления.

Проводятся поднятие и укрепление камнями 300-метрового участка правого берега в Кара-Камышском айыл окмоту. Также будет укреплен левый берег. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331465/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
В КР проводят противопаводковые мероприятия на энергообъектах
На укрепление берегов реки Чу требуется еще 2,6 миллиарда сомов — МЧС
В Чуйской области устраняют последствия селевых потоков
Ущерб от разрушения мостов при подъеме воды составил более 115 миллионов сомов
ЕАБР направил $1 миллион на устранение последствий паводков в Казахстане
В селе Тору-Айгыр ежегодно затапливает участки. Жители просят помощи
Кыргызстанцам голод не грозит. Комментарий Министерства сельского хозяйства
Наводнения в РФ. Глава МЧС России лично поблагодарил спасателей Кыргызстана
За три дня в Кыргызстане зарегистрировали 30 селевых потоков — МЧС
Разгул стихии. Грозят ли Кыргызстану сели и паводки, какие районы в зоне риска
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
ГКНБ переехал в&nbsp;новое здание в&nbsp;Бишкеке ГКНБ переехал в новое здание в Бишкеке
Куда и&nbsp;почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от&nbsp;Джалал-Абада до&nbsp;Балыкчи Куда и почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от Джалал-Абада до Балыкчи
Бизнес
Электронная запись в&nbsp;школу через MegaPay: стартовал второй этап Электронная запись в школу через MegaPay: стартовал второй этап
1&nbsp;июня: &laquo;Оптима Банк&raquo; с&nbsp;заботой о&nbsp;детях 1 июня: «Оптима Банк» с заботой о детях
MBANK запускает карту FreeStyle Premium с&nbsp;кешбэком до&nbsp;5&nbsp;процентов MBANK запускает карту FreeStyle Premium с кешбэком до 5 процентов
Bakai Bank&nbsp;&mdash; чемпионы и&nbsp;на&nbsp;поле! Победа в&nbsp;финале Кубка банков Кыргызстана 2025 Bakai Bank — чемпионы и на поле! Победа в финале Кубка банков Кыргызстана 2025
4 июня, среда
08:27
Кыргызстан и Казахстан договорились вместе бороться с нашествием саранчи Кыргызстан и Казахстан договорились вместе бороться с н...
08:11
Против паводков. В Джалал-Абадской области укрепляют берега реки Кара-Суу
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
3 июня, вторник
23:40
Экран iPhone 17 будет увеличен и практически станет идентичен iPhone 17 Pro
22:45
Узур Джузупбеков поднялся на 5-е место в рейтинге сильнейших борцов мира
22:24
Разработчиков игры «Мир танков» признали в России экстремистским объединением
22:21
Дело Атамбаева. Бывшего президента приговорили к 11 годам и трем месяцам тюрьмы
22:00
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам