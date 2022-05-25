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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Автохамы ставят машины на тротуарах, остановках и велодорожках

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Парковка на территории школы № 53. УПСМ, примите меры», — написал очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Часто горожане жалуются на такси на остановках общественного транспорта.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Некоторые паркуются вот так.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Другой читатель прислал фото еще одного автохама, теперь на велодорожке.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Нарушители постоянно оставляют машины на тротуарах.

«Улица Зеленая в «Городке энергетиков». Как всегда одно и то же. Людям как ходить?» — спрашивает автор видео.

Некоторые не видят разметку пешеходного перехода.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/234588/
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