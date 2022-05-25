Чудаки парковки. Автохамы ставят машины на тротуарах, остановках и велодорожках

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«Парковка на территории школы № 53. УПСМ, примите меры», — написал очевидец.
Часто горожане жалуются на такси на остановках общественного транспорта.
Некоторые паркуются вот так.
Другой читатель прислал фото еще одного автохама, теперь на велодорожке.
Нарушители постоянно оставляют машины на тротуарах.
«Улица Зеленая в «Городке энергетиков». Как всегда одно и то же. Людям как ходить?» — спрашивает автор видео.
Некоторые не видят разметку пешеходного перехода.
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