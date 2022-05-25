Чудаки парковки. Автохамы ставят машины на тротуарах, остановках и велодорожках

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Парковка на территории школы № 53. УПСМ, примите меры», — написал очевидец.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Часто горожане жалуются на такси на остановках общественного транспорта.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Некоторые паркуются вот так.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Другой читатель прислал фото еще одного автохама, теперь на велодорожке.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Нарушители постоянно оставляют машины на тротуарах.

«Улица Зеленая в «Городке энергетиков». Как всегда одно и то же. Людям как ходить?» — спрашивает автор видео.

Некоторые не видят разметку пешеходного перехода.

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