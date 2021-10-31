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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Тротуар возле здания Минздрава в Бишкеке превратили в стоянку

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Закрыл проход бусом, другого места бедолаге на парковке Аламединского рынка не нашлось. Куда только парковщики смотрят?» — написал очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Московской возле здания Минздрава паркуются прямо на тротуаре.

Тротуар занимают и на улице Шоокум в микрорайоне «Кок-Жар». «Я с двумя детьми, и мне было очень тяжело пройти, а хозяйка машины сказала, чтобы я ее ждала, пока она закончит выбирать себе одежду в магазине», — написала читательница.

На улице Мамбетова в микрорайоне «Восток-5» пришлось обходить эту машину, занявшую аллею.

В Балыкчи прямо на тротуаре организовали вулканизацию.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В этом же городе возле старого рынка образуются пробки из-за припарковавшихся автомобилей. «Интересно, где гаишники? Кто это контролирует?» — спрашивает житель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/211876/
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