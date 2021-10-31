Чудаки парковки. Тротуар возле здания Минздрава в Бишкеке превратили в стоянку

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«Закрыл проход бусом, другого места бедолаге на парковке Аламединского рынка не нашлось. Куда только парковщики смотрят?» — написал очевидец.
На улице Московской возле здания Минздрава паркуются прямо на тротуаре.
Тротуар занимают и на улице Шоокум в микрорайоне «Кок-Жар». «Я с двумя детьми, и мне было очень тяжело пройти, а хозяйка машины сказала, чтобы я ее ждала, пока она закончит выбирать себе одежду в магазине», — написала читательница.
На улице Мамбетова в микрорайоне «Восток-5» пришлось обходить эту машину, занявшую аллею.
В Балыкчи прямо на тротуаре организовали вулканизацию.
В этом же городе возле старого рынка образуются пробки из-за припарковавшихся автомобилей. «Интересно, где гаишники? Кто это контролирует?» — спрашивает житель.
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