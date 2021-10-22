В Бишкеке таксист едва не сбил девушку, другой водитель выехал на встречку

Читатели 24.kg присылают видео с нарушителями Правил дорожного движения.

На пересечении проспекта Жибек Жолу и бульвара Эркиндик таксист чуть не сбил пешехода на зебре. «Даже не пытался остановить машину, а просто на большой скорости проехал», — написал очевидец.

«Очень часто водители подвергают окружающих опасности. Видео снято на пересечении улицы Чокморова и проспекта Чингиза Айтматова. Водитель не ждет, как все, а нагло выезжает на встречную полосу», — отметил читатель.

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