Мгновения жизни. Золотая осень в Бишкеке и Ала-Арчинское ущелье

Погода совсем стала нестабильной, теплые дни резко сменяются холодными дождями. Выбираться на природу все сложнее. Поэтому наши виртуальные путешествия все актуальнее. Сегодня мы его посвятим осени и Чуйской долине. Точнее некоторым из ее многочисленных ущелий.
«Где искать золото и яркие сочные цвета осени? Конечно в парках! Радующее взгляд буйство красок и свежий воздух. Золотая осень уже в городе, спешите ею любоваться! Фотоохота велась в Парке Победы на Южных воротах и в Ботаническом саду за Набережной», — написал о своих фотографиях Руслан Мидич.
Выбираемся из города и отправляемся в Ала-Арчинское ущелье, которое является частым гостем нашей рубрики. Владислав Ногай показал, как там обустраивается осень.
Мирбек Жолдошбеков возвращает нас в летний национальный парк «Ала-Арча». Прекрасные виды ущелья удалось запечатлеть с помощью дрона.
Еще одно из популярных у кыргызстанцев ущелий — Кегетинское. Побывала там и Регина Джоробаева.
Завершим наш сегодняшний экскурс в еще одном живописном ущелье — Ак-Суу. Там отдыхал и не забыл сделать фотографии Касым Кастор.
Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.
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