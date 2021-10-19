В селе Лебединовка просят обновить разметку пешеходного перехода

На пересечении проспекта Победы и переулка Веселого в селе Лебединовка стерлась разметка пешеходного перехода. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Зебра стерлась, знак перекошенный, светофор раньше был, исчез. Дети с трудом переходят дорогу в школу. Да и взрослые тоже», — написал он.

Житель просит хотя бы обновить разметку.

Ранее читатели просили обновить краску разметки на пересечениях переулка БЧК и улицы Восточной с проспектом Победы в Лебединовке.

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