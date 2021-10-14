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Агент 024

В 6-м микрорайоне Бишкека траншею выкопали по инициативе самих жителей

Траншею в 6-м микрорайоне Бишкека выкопали по инициативе самих жителей. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Северэлектро».

«Сотрудники «Северэлектро» не выкапывали траншею. По словам домкома, жильцы решили провести очистку и замену старых ирригационных труб», — отметили в пресс-службе ОАО.

Напомним, читатель накануне рассказал, что во дворе дома № 40 в 6-м микрорайоне больше месяца назад сотрудники ОАО «Северэлектро» выкопали траншеи и до сих пор их не убрали.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/210315/
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