13:19
USD 84.80
EUR 98.03
RUB 1.18
Агент 024

Соцсети заполонила реклама наркотиков. Куда смотрят правоохранительные органы?

В Facebook в последнее время появилось очень много рекламы Telegram-каналов и чатов, занимающихся распространением наркотиков. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Они рекламируют свои услуги открыто, никого не стесняясь, устраивая даже конкурсы среди своих подписчиков. Есть номера телефонов и прочие данные, по которым их можно вычислить, но каналы и чаты не закрываются. Куда смотрит СБНОН? Куда смотрят спецслужбы? Был же принят закон о фейках. Разве вредоносную информацию не должны блокировать», — спрашивает он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/210176/
просмотров: 1733
Версия для печати
Материалы по теме
Воспитанники детдомов становятся наркокурьерами, не зная об этом. Где МВД?
61-летний житель села Восток вырастил у себя в огороде 280 кустов конопли
У жителя Баткенской области в машине нашли 3 килограмма гашиша
Задержание пограничников с наркотиками. Один из них — фигурант нескольких дел
На Иссык-Куле с наркотиками задержаны два пограничника
У жителя Аламединского района изъяли 3 килограмма опиума. Его задержали
В Джалал-Абадской области задержали двух наркоторговцев
В Кыргызстан пытались ввезти партию гашишного масла для электронных сигарет
Житель Тогуз-Тороуского района торговал гашишем. Его задержали
Новые наркотики требуют других подходов, или Есть ли жизнь после зависимости
Популярные новости
Не&nbsp;пропустили пешеходов. Два авто в&nbsp;Бишкеке проехали на&nbsp;красный сигнал светофора Не пропустили пешеходов. Два авто в Бишкеке проехали на красный сигнал светофора
В&nbsp;Бишкеке подрались водители маршрутки и&nbsp;троллейбуса В Бишкеке подрались водители маршрутки и троллейбуса
Мгновения жизни. Осенний Бишкек и&nbsp;озеро Кель-Суу Мгновения жизни. Осенний Бишкек и озеро Кель-Суу
В&nbsp;Бишкеке водитель легкового автомобиля перевозил детей в&nbsp;багажнике В Бишкеке водитель легкового автомобиля перевозил детей в багажнике
Бизнес
Плюс 10&nbsp;процентов кешбэка при покупке смартфонов Realme или Tecno Плюс 10 процентов кешбэка при покупке смартфонов Realme или Tecno
АКЦИЯ: &laquo;Керемет Банк&raquo; снижает процентные ставки по&nbsp;бизнес-кредитам АКЦИЯ: «Керемет Банк» снижает процентные ставки по бизнес-кредитам
Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в&nbsp;увеличение скорости Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в увеличение скорости
В&nbsp;Чаткальском районе прошел форум по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса В Чаткальском районе прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса
13 октября, среда
13:14
В Бишкеке разработали интерактивную карту соцобъектов в жилмассивах В Бишкеке разработали интерактивную карту соцобъектов в...
13:01
Рост цен на продукты питания и ГСМ. Комментарий Акылбека Жапарова
12:49
В красной зоне Токмакской больницы пациентов кормят рыбой с червями
12:46
В Канте в сгоревшем сарае пожарные нашли тело неизвестной женщины
12:40
Голову раздробим. Камчыбек Ташиев о криминальной фармацевтической мафии