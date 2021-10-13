Соцсети заполонила реклама наркотиков. Куда смотрят правоохранительные органы?

В Facebook в последнее время появилось очень много рекламы Telegram-каналов и чатов, занимающихся распространением наркотиков. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Они рекламируют свои услуги открыто, никого не стесняясь, устраивая даже конкурсы среди своих подписчиков. Есть номера телефонов и прочие данные, по которым их можно вычислить, но каналы и чаты не закрываются. Куда смотрит СБНОН? Куда смотрят спецслужбы? Был же принят закон о фейках. Разве вредоносную информацию не должны блокировать», — спрашивает он.

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