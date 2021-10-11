06:24
USD 84.80
EUR 98.11
RUB 1.18
Агент 024

В Бишкеке водитель легкового автомобиля перевозил детей в багажнике

В Бишкеке водитель Toyota Ipsum с госномером S0854AC перевозил детей в багажнике, грубо нарушая Правила дорожного движения. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Я стал свидетелем этому 9 октября на улице Абдрахманова, недалеко от ее пересечения с улицей Фрунзе. Хорошо, что дети не выпали по дороге. Надеюсь, водитель понесет соответствующее наказание и поймет, что жизни людей важнее всего», — сказал он.

Отметим, что по информации портала Carcheck.kg, за этой машиной числятся 18 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД на общую сумму в 22 тысячи сомов.

24.kg
Фото 24.kg. Скриншот с сайта Carcheck.kg
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/209929/
просмотров: 1642
Версия для печати
Материалы по теме
Водителя Honda с подложными номерами задержали в Бишкеке
Водитель машины городской службы нарушил Правила дорожного движения
Не пропустили пешеходов. Два авто в Бишкеке проехали на красный сигнал светофора
Четыре села в Чуйской области перевели уличное освещение на солнечную энергию
Сбой в автоматике. В мэрии объяснили, почему в Бишкеке днем фонари горят
Опасно ходить. Жители Бишкека и Чуйской области просят установить светофоры
Езда по встречке. Некоторые водители в Бишкеке создают аварийные ситуации
Днем с огнем. Для кого в Бишкеке горят фонари в светлое время суток?
Мэрия Бишкека планирует снести забор у здания городской прокуратуры
По трассе Бишкек — Кара-Балта нет ни освещения, ни светофоров
Популярные новости
Не&nbsp;пропустили пешеходов. Два авто в&nbsp;Бишкеке проехали на&nbsp;красный сигнал светофора Не пропустили пешеходов. Два авто в Бишкеке проехали на красный сигнал светофора
В&nbsp;США полицейские застрелили 27-летнего кыргызстанца. Угнал грузовик В США полицейские застрелили 27-летнего кыргызстанца. Угнал грузовик
Торговцам рынка &laquo;Дордой&raquo; запрещают включать обогреватели Торговцам рынка «Дордой» запрещают включать обогреватели
В&nbsp;Бишкеке неизвестные выбили окна сразу в&nbsp;нескольких припаркованных машинах В Бишкеке неизвестные выбили окна сразу в нескольких припаркованных машинах
Бизнес
Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в&nbsp;увеличение скорости Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в увеличение скорости
В&nbsp;Чаткальском районе прошел форум по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса В Чаткальском районе прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса
Red Petroleum дарит скидки на&nbsp;топливо всем фермерам страны Red Petroleum дарит скидки на топливо всем фермерам страны
Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в MegaPay
12 октября, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
11 октября, понедельник
23:50
Facebook предлагает функции, защищающие психику пользователей Instagram
23:22
В Европе создан трекер для женщин, которые гуляют или путешествуют в одиночестве
23:08
Трогательный пост о смерти мальчика в детдоме написала супруга посла Британии
22:54
Женщины должны платить алименты. В Казахстане меняют закон о браке
22:30
Народ просит. Брат Камчыбека Ташиева Шаирбек планирует пойти на выборы в ЖК