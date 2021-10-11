В Бишкеке водитель легкового автомобиля перевозил детей в багажнике

В Бишкеке водитель Toyota Ipsum с госномером S0854AC перевозил детей в багажнике, грубо нарушая Правила дорожного движения. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Я стал свидетелем этому 9 октября на улице Абдрахманова, недалеко от ее пересечения с улицей Фрунзе. Хорошо, что дети не выпали по дороге. Надеюсь, водитель понесет соответствующее наказание и поймет, что жизни людей важнее всего», — сказал он.

Отметим, что по информации портала Carcheck.kg, за этой машиной числятся 18 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД на общую сумму в 22 тысячи сомов.