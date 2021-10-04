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Агент 024

Филькина грамота. Бишкекчанка получила сомнительный счет за коммунальные услуги

Жительница Бишкека получила сомнительное извещение о долге в 730 сомов, накопившемся за вывоз мусора. Об этом Маргарита Чупина сообщила в Facebook.

«То, что это счет за мусор, поняла интуитивно, на основании печати «Тазалыка». Ни тебе номера, ни адреса. Вопрос в другом. О каком долге идет речь, когда за три года проживания в этом доме, мы не только сами избавлялись от любого мусора, но и даже машин служебных не видели. Три года никто не приходил, ничего не говорил, не просил оплатить. В чем дело? И куда мне обращаться за разъяснениями?» — написала она.

из интернета
Фото из интернета. Извещение

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/209157/
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