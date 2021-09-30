В Бишкеке на четырех улицах украли и разбили 25 ливневых решеток

В Бишкеке на четырех улицах — Черноморской, Лущихина, Ахунбаева и Муромской — необходима замена 25 ливневых решеток. Прежние были украдены или разбиты. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«По информации Бишкекасфальтсервиса, объем работ по установке решеток на этот год был выполнен. Муниципальное предприятие ждет ответа от департамента городского хозяйства, чтобы получить одобрение на установку решеток по улицам Черноморской, Лущихина, Ахунбаева и Муромской», — уточнили в муниципалитете.

Фото читателя 24.kg. Перекресток улиц Черноморской и Лущихина

Напомним, ранее читательница пожаловалась редакции на то, что на перекрестке улиц Черноморской и Лущихина неизвестные украли все водопроводные люки и ливневые решетки.

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