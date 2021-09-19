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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Некоторые водители думают, что газон — хорошее место для машины

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Чудаки. И на газоне, и на остановке», — подписал фотографии бишкекчанин.

В микрорайоне «Джал» клиенты ресторана паркуются на тротуаре. На эту стихийную стоянку жалуются не первый раз.

Несколько нарушителей прислали из Балыкчи...

...и южной столицы.

«Помогите, пожалуйста. Тротуар на улице Шакирова закрыт круглыми сутками. Негде пройти. Никто на наши обращения не реагирует», — написал читатель.

В районе Ошcкого предприятия высоковольтных электрических сетей машину оставили на тротуаре.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/207488/
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