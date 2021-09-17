Разрушенное здание, которое портит вид города, возле остановки на проспекте Чуй (напротив Академии наук) не принадлежит мэрии. Об этом 24.kg сообщили в ГУ «Бишкекглавархитектура».

По их словам, участок находится на территории, принадлежащей Национальному банку КР.

«Бишкекглавархитектура направила письмо в НБ КР, чтобы они привели территорию в надлежащий вид со сносом разрушенных зданий и очисткой от мусора», — отметили в ГУ.

В Национальном банке в свою очередь пояснили 24.kg, что земельный участок, расположенный на проспекте Чуй, 180 б, действительно принадлежит им. Однако строение (бывшее экспресс-кафе «Улар»), внешний вид которого вызывает вопросы у горожан, принадлежит гражданке, которая не производит снос разрушенного здания по решению судов.

Фото 24.kg. Разрушенное здание в центре Бишкека

«Имеются решения судов, которые обязывают устранить препятствия в пользовании земельным участком, принадлежащем Национальному банку, путем сноса сооружений бывшего экспресс-кафе. Гражданка добровольно не исполняет вступившие в законную силу решения судов и не сносит незаконно возведенное строение, которое портит внешний вид города», — рассказали в НБ КР.

По их данным, 26 апреля 2021 года судом выдан исполнительный лист, который 6 мая направлен в подразделение службы судебных исполнителей Ленинского района. 14 сентября гражданке через МТУ вручили извещение о добровольном исполнении решения суда.

«В сроки и в порядке, установленными законодательством об исполнительном производстве, ПССИ Ленинского района обязано исполнить решения судов о сносе строения», — добавили в НБ КР.

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