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Агент 024

На улице Токтогула в Бишкеке не закончили ремонт теплосети в обещанный срок

На улице Токтогула между улицами Турусбекова и Уметалиева до сих пор не закончен ремонт теплосети. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, перед началом работ мэрия сообщила, что они будут завершены к 15 сентября и участок дороги откроют для проезда автотранспорта.

«Но там до сих пор идут ремонтные работы. И это не первый раз, когда не выполняется график», — сказал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. На улице Токтогула до сих пор не закончили ремонт теплосети

Отметим, ранее в мэрии сообщили о закрытии участка улицы Токтогула из-за проведения реконструкции магистральной сети. Работы проводит подрядная организация ОсОО «Азия Строй Комплекс».

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/207351/
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