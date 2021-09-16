Бишкекчане просят проверить на безопасность мост на улице Буденного

Стойки моста через Большой Чуйский канал на улице Буденного вызывают опасения у жителей. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Ходить страшновато, а по нему еще и ездят большегрузы», — написал он.

На фото, присланном жителем, видно, что опоры разрушаются.

Фото читателя 24.kg. Опоры моста

Ранее бишкекчанин попросил мэрию обратить свое внимание на состояние пешеходного моста через БЧК в районе пересечения проспекта Чуй и улицы Ауэзова.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.