Бишкекчане просят установить уличное освещение в их районах

Жители Бишкека просят установить фонари на их улицах.

«Улица Левоневского от Гагарина до Красной практически полностью без уличного освещения.

Дорога разбитая, без фонарика дойти до дома затруднительно», — написал читатель 24.kg.

«Необходимо поменять лампочки ночного освещения на улице Тыныстанова между Московской и Токтогула. Несколько месяцев лампочки горят через столб или два. Кроме того, на проводах висит мусор. Некрасиво и неприятно», — отметил житель столицы.

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