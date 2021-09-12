Мгновения жизни. «Теплые ключи» и нарынское джайлоо

На дворе вновь воскресенье, значит, пришло время любоваться красотами Кыргызстана. В нашей рубрике все еще царит летнее настроение, и это прекрасно. Надо как можно больше забрать с собой прекрасных и теплых воспоминаний перед грядущим увяданием природы.

Сначала отправимся в одно из любимых мест отдыха бишкекчан — «Теплые ключи». Там побывал Алмаз Карабалаев и поделился с нами своими фотографиями.

Переберемся в парк «Ала-Арча», где видео с дрона записал Мирбек Жолдошбеков.

Серию фотографий, посвященных закрытию сезона на Иссык-Куле, сделал наш постоянный автор Владислав Ногай. Хотя завершение лета еще не говорит о том, что многие вновь не вернутся туда. Озеро прекрасно в любое время года.

Переезжаем в Нарынскую область. Там с помощью Жениша Омурзакова полюбуемся джайлоо Кол-Тетири.

И обязательно заглянем на юг республики, где есть прекрасное озеро Сары-Челек. Там побывал и не забыл сделать фотографии Урмат Салыкбаев.

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Если вы хотите пополнить их ряды и вам есть что показать, то сделать это легко.

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Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.