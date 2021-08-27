Блогер-путешественник показал 10 самых красивых горных озер Кыргызстана

Блогер-путешественник Тынчтык Мукамбетов составил свой рейтинг 10 самых красивых горных озер Кыргызстана. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Снимки сделаны с помощью дрона в пяти областях страны. «В списке локации, в которых я побывал, и три больших озера — Чатыр-Куль, Сон-Куль, Иссык-Куль не включил в список», — написал Тынчтык Мукамбетов.

Кол-Тетири, Нарынская область;

Ала-Кол, Иссык-Кульская область;

Сары-Челек, Джалал-Абадская область;

Тулпар-Кол, Ошская область;

Кара-Камыш, Джалал-Абадская область;

Кол-Укок, Нарынская область;

Кол-Когур, Чуйская область;

Кол-Купан, Джалал-Абадская область;

Кол-Тор, (Ат-Баши) Нарынская область;

Кара-Суу, Джалал-Абадская область.

В топ-10 горных озер вошли: