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Блогер-путешественник показал 10 самых красивых горных озер Кыргызстана

Блогер-путешественник Тынчтык Мукамбетов составил свой рейтинг 10 самых красивых горных озер Кыргызстана. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Снимки сделаны с помощью дрона в пяти областях страны. «В списке локации, в которых я побывал, и три больших озера — Чатыр-Куль, Сон-Куль, Иссык-Куль не включил в список», — написал Тынчтык Мукамбетов.

 В топ-10 горных озер вошли:

  • Кол-Тетири, Нарынская область;
  • Ала-Кол, Иссык-Кульская область;
  • Сары-Челек, Джалал-Абадская область;
  • Тулпар-Кол, Ошская область;
  • Кара-Камыш, Джалал-Абадская область;
  • Кол-Укок, Нарынская область;
  • Кол-Когур, Чуйская область;
  • Кол-Купан, Джалал-Абадская область;
  • Кол-Тор, (Ат-Баши) Нарынская область;
  • Кара-Суу, Джалал-Абадская область.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/205344/
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