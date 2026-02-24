12:28
В Кыргызстан прибыл международный тревел-блогер Коннор Кампергини

Фото пресс-службы департамента туризма

В Кыргызскую Республику прибыл международный тревел-блогер и основатель проекта Camperghini Коннор Кампергини. Об этом сообщила пресс-служба Департамента туризма.

В ходе визита блогер планирует посетить все семь регионов страны. Программа включает знакомство с ключевыми туристическими дестинациями и природными объектами, а также встречи с представителями туристического бизнеса и местных сообществ.

Ожидается, что по итогам поездки на международных платформах проекта будут опубликованы материалы о туристическом потенциале Кыргызстана. Организаторы отмечают, что визит направлен на продвижение страны как перспективного направления для автотуризма и устойчивых путешествий.

Справка 24.kg

Camperghini — авторский международный проект в формате автопутешествий (road-trip), в рамках которого Коннор совершает поездки по разным странам на собственном автомобиле, рассказывая о туристических маршрутах, инфраструктуре, средствах размещения, гастрономии и локальной культуре. Аудитория проекта представлена путешественниками, заинтересованными в самостоятельном туризме и автомобильных маршрутах.
