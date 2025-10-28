21:27
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Общество

MrBeast спас тысячу животных по всему миру — видео набрало миллионы просмотров

Самый популярный ютубер планеты MrBeast (Джимми Дональдсон) выпустил новое видео, где показал, как его команда спасла более тысячи животных на разных континентах — от львов и жирафов до бездомных собак.

Как сообщает The Times of India, блогер участвовал в миссиях в Африке, Украине и США. В кадре MrBeast помогает ветеринарам лечить хищников, вывозит зверей из разрушенных зоопарков и лично сопровождает их в приюты и заповедники.

«Мы спасли львов, носорогов, жирафов и сотни других животных, которые могли погибнуть. Это самое доброе, что я когда-либо снимал», — говорит он на видео.

Ролик под названием I Saved 1,000 Animals From Dying уже собрал миллионы просмотров на YouTube и стал одним из самых обсуждаемых за последние дни. Пользователи называют его «видео, которое возвращает веру в человечество».
28 октября, вторник
21:22
21:00
20:48
20:26
20:10
