Блогер Илья Варламов попал в список террористов и экстремистов

Блогер Илья Варламов (признан в РФ иноагентом) попал в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом со ссылкой на данные ведомства сообщает RT.

Также в список террористов и экстремистов были внесены журналистка телеканала «Дождь» Анна Монгайт и политолог Сергей Медведев.

Илья Варламов неоднократно посещал Кыргызстан и выпустил несколько роликов о республике. Первый раз он прибыл в Бишкек 2 сентября 2020 года. Через некоторое время блогер выпустил репортаж из Бишкека. Он вновь посетил КР в июле 2021-го. В той поездке отдал предпочтение изучению юга республики.

