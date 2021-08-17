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Агент 024

Недоделали. Жители Бишкека просят отремонтировать тротуар на проспекте Чуй

На проспекте Чуй недоделали разрушенный тротуар. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В центре города на проспекте Чуй, вдоль дома № 113 несколько лет назад перекопали тротуар. Так и оставили. Налицо разгильдяйство, халатность и безответственность. Тысячи людей ходят, спотыкаются и терпят неудобства, а напротив — Свердловская райадминистрация», — написал он.

Бишкекчанин просит привлечь к ответственности виновных и положить асфальт.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/204174/
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