Недоделали. Жители Бишкека просят отремонтировать тротуар на проспекте Чуй

На проспекте Чуй недоделали разрушенный тротуар. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В центре города на проспекте Чуй, вдоль дома № 113 несколько лет назад перекопали тротуар. Так и оставили. Налицо разгильдяйство, халатность и безответственность. Тысячи людей ходят, спотыкаются и терпят неудобства, а напротив — Свердловская райадминистрация», — написал он.

Бишкекчанин просит привлечь к ответственности виновных и положить асфальт.

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