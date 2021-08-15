Как только в Бишкеке дождь, так сразу затопляет улицы

Из-за сильного дождя затопило участок под мостом на проспекте Манаса и улицы Толстого. Видео опубликовано в Telegram-канале «Сейчас.kg».

«Пока Бишкек меняет мэров, стихия продолжает устраивать аттракционы на Манаса-Толстого для тех, кто не успел сгонять на Иссыч», — написал автор сообщения.

Пресс-секретарь МП «Тазалык» Жибек Каракеева на своей странице в Facebook сообщила, что затоп уже устранили. Причиной стали куски асфальта, найденные во время прочистки.

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