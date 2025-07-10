Ош под водой: проливные дожди затопили центральные дороги города

Проливные дожди в Оше привели к резкому подъему уровня воды, что стало причиной затопления центральных улиц. Пользователи соцсетей сообщают о трудностях с передвижением: движение в центре города замедлено, участки дорог значительно затоплены.

По свидетельствам очевидцев, городские инженерные системы не справляются с напором осадков: вода скапливается на дорогах и во дворах, постепенно проникая в подвальные помещения зданий. Сложности наблюдаются на проспектах и в центральных микрорайонах, где транспорт передвигается с трудом или полностью парализован.