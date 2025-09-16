11:13
Агент 024

В Бишкеке после ремонта улицы Льва Толстого первые дожди превратили ее в реку

В столице снова проблемы с качеством дорожных работ. Жители жалуются, что после недавнего ремонта улицы Льва Толстого первые же дожди оставили проезжую часть полностью затопленной.

По словам горожан, вода стоит на всем протяжении участка, образуя глубокие лужи. Автомобилисты вынуждены ехать по колено в воде, а пешеходы — искать обходные пути.

«Нормы при ремонте явно не соблюдаются. Ливневки либо не работают, либо их просто нет. Дождь превращает дорогу в болото», — отмечают очевидцы.

В мэрии ситуацию пока не прокомментировали.

