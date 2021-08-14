В «Путешествую без COVID-19» появился раздел вакцинации КР, но QR-код не читает

В мобильном приложении «Путешествую без COVID-19» появился раздел «Вакцинация Кыргызстан», но QR-код нашего сертификата он не считывает. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Армянский читается, а кыргызский — нет. Год цифровизации однако», — написал он.

Заместитель министра здравоохранения и социального развития Бакыт Джангазиев объяснил, что сейчас работают над тестированием приложения. «Есть определенная последовательность в доработке функционала, которые нельзя перескакивать. В скором времени дадим разъяснения, как воспользоваться приложением», — ответил он.

Отметим, что ранее чиновник говорил, что ведомство сработало на опережение, включив возможность получения QR-кода для этого приложения на сайте vc.emed.gov.kg. «С нашей стороны техническая часть проработана. Сейчас ждем, когда разработчики подключат опцию «вакцинация», — объяснил он тогда.

Напомним, Россия обязала граждан Евразийского экономического союза с 25 июля предоставлять с помощью приложения «Путешествуй без COVID-19» результаты ПЦР-теста, выполненного не ранее чем за три дня до поездки.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.