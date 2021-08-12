Рафаэль Физиев: Вернуться в Бишкек тихо было моим желанием

Одержавший 8 августа в Лас-Вегасе победу над американцем Бобом Грином боец UFC Рафаэль Физиев прокомментировал ситуацию со своим возвращением в Кыргызстан. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Кыргызстанец заверил, что ничего страшного не произошло. Вернуться в Бишкек тихо было его желанием.

«В интернете начался ажиотаж по поводу того, что меня не встретили в аэропорту. Ничего страшного. Я к этому отношусь нормально. Сам не люблю эти вещи. Я люблю приехать тихо-мирно, аккуратно. Чтобы меня встретили самые родные люди. Не стал определяться. Все нормально, и я всем доволен», — сказал он.

Отметим, ранее пользователи социальных сетей возмутились тем, что никто из чиновников не встретил вернувшегося с победой Кыргызстана у трапа самолета. Чиновникам и болельщикам напомнили, как помпезно совсем недавно они встречали российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова, и упрекнули тем, что про собственного титулованного спортсмена они предпочли забыть.

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8 августа в Лас-Вегасе завершился бой кыргызстанца Рафаэля Физиева и американца Боба Грина. Бойцы смешанных единоборств в легком весе встретились в поединке UFC 265. Итог — 3:1 в пользу Рафаэля.

В декабре 2020 года кыргызстанец победил в поединке с представителем Бразилии Ренато Мойкано, отправив его в нокаут в первом раунде.

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