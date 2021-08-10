В мэрии Бишкека объяснили, куда уходит вода из колонки для поливальных машин

В пресс-службе мэрии Бишкека объяснили, почему не отключают воду в колонке для поливальных машин.

По информации МП «Бишкекзеленхоз», сотрудники специально оставляют открытым кран, так как там есть арык, вода из которого уходит в парк имени Фучика, а далее по арыкам, находящимся ниже.

«Вода не уходит просто так», — заверили в мэрии.

Напомним, ранее читатель сообщил, что из колонки в районе пересечения улиц Раззакова и Линейной вода течет просто так.

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