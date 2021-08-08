Чудаки парковки. Наглые водители загораживают дорогу пешеходам

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Фото машин, заехавших на велодорожку на улице Байтика Баатыра, присылают каждую неделю. Однако мэрия не торопится установить бордюры от автохамов.

О следующем «чудаке» в редакцию также написали сразу несколько читателей.

«Чудо-парковщики. На пересечении улиц Усенбаева и Боконбаева нагло остановился на пешеходном переходе. Люди обходят автотранспорт», — написал автор видео.

Вновь читатели прислали фотографию из города Чолпон-Аты, который не рассчитан на такое большое количество автомобилей. Туристам приходится парковаться на тротуарах.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Житель Балыкчи продолжает делиться снимками нарушителей правил парковки в родном городе.

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