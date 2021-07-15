Отношение к стране как к большой помойке. Дорога на Кой-Таш усыпана мусором

Дорога на Кой-Таш усыпана мусором. Видео об этом на своей странице в социальных сетях опубликовал бишкекчанин Ильдар Бикенин. По его словам, такую картину можно увидеть практически на всех автотрассах, ведущих в горы.

«Это не какие-то инопланетяне, не иностранцы сделали. Наши граждане. Видно, что автомобилисты едут и выбрасывают все прямо из окон машин. Почему-то такое отношение к своей стране как к одной огромной мусорке», — возмутился горожанин.

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