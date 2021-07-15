10:00
USD 84.72
EUR 99.84
RUB 1.14
Агент 024

Отношение к стране как к большой помойке. Дорога на Кой-Таш усыпана мусором

Дорога на Кой-Таш усыпана мусором. Видео об этом на своей странице в социальных сетях опубликовал бишкекчанин Ильдар Бикенин. По его словам, такую картину можно увидеть практически на всех автотрассах, ведущих в горы.

«Это не какие-то инопланетяне, не иностранцы сделали. Наши граждане. Видно, что автомобилисты едут и выбрасывают все прямо из окон машин. Почему-то такое отношение к своей стране как к одной огромной мусорке», — возмутился горожанин.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/201140/
просмотров: 634
Версия для печати
Материалы по теме
220 километров в час по Боомскому ущелью. Сотрудник МВД грубо нарушил ПДД
Житель Бишкека заснял на видео смерч на окраине города
Бишкекская ТИК об избирательном участке, открытом в реабилитационном центре
28 штрафов на 37 тысяч сомов. Злостный нарушитель ПДД ездит по дорогам Бишкека
Избирательный участок в реабилитационном центре: бишкекчанин опасается COVID-19
В селе Бостери на территории одного из пансионатов скопились горы мусора
С пляжа в Чолпон-Ате не вывозят мусор. Но за въезд собирают по 100 сомов
В Бишкеке до сих пор не починили разбитый во время беспорядков подземный переход
Стыдно перед гостями. Привести в порядок шумозащитные заборы просит бишкекчанин
В Бишкеке в парке «Ынтымак» засыхают высаженные горожанами деревья
Популярные новости
220 километров в&nbsp;час по&nbsp;Боомскому ущелью. Сотрудник МВД грубо нарушил ПДД 220 километров в час по Боомскому ущелью. Сотрудник МВД грубо нарушил ПДД
В&nbsp;Бишкеке ветер сорвал облицовку с&nbsp;одной из&nbsp;многоэтажек В Бишкеке ветер сорвал облицовку с одной из многоэтажек
Житель Бишкека заснял на&nbsp;видео смерч на&nbsp;окраине города Житель Бишкека заснял на видео смерч на окраине города
Кыргызстанцы две недели не&nbsp;могут получить результаты анализов на&nbsp;антитела Кыргызстанцы две недели не могут получить результаты анализов на антитела
Бизнес
MegaCom на&nbsp;страже здоровья: сотрудники компании вакцинировались от&nbsp;COVID-19 MegaCom на страже здоровья: сотрудники компании вакцинировались от COVID-19
Лучшие модели холодильников для компактных кухонь Лучшие модели холодильников для компактных кухонь
Акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: откройте карту VisaClassic всего за&nbsp;100 сомов в&nbsp;год! Акция от «Бакай Банка»: откройте карту VisaClassic всего за 100 сомов в год!
Недвижимость в&nbsp;Алании. Цены и&nbsp;условия для кыргызстанцев Недвижимость в Алании. Цены и условия для кыргызстанцев
15 июля, четверг
10:00
Новое уголовное законодательство. Когда хотели лучше, а получилось... Новое уголовное законодательство. Когда хотели лучше, а...
09:44
Нехватка воды. В Кыргызстане построят обводной Чуйский канал
09:43
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 июля
09:33
Вакцинация от COVID-19. В пансионатах на Иссык-Куле развернут мобильные группы
09:29
На кыргызско-казахском участке границы в очереди стоит 100 грузовых автомашин