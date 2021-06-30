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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушитель в Бишкеке заехал прямо на газон

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«На замечания не реагирует. Сидит в машине, и на всех наплевать», — написал очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Этот автомобиль стоял на перекрестке улиц Валиханова и Кольбаева, мешая и водителям, и пешеходам.

Другой автолюбитель припарковался на остановке общественного транспорта в микрорайоне «Аламедин-1». «Мешает общественному транспорту, а пассажирам приходится выходить на дорогу», — написал бишкекчанин.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На пересечении улиц Ахунбаева и Юнусалива на внедорожнике заехали на газон. «Оставшуюся от засухи траву уничтожат такие вот водители», — написал автор фото.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/199293/
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