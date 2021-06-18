Кыргызстанца обманули на 400 тысяч сомов, пообещав сделать адвокатскую лицензию

Двое кыргызстанцев обещали помочь получить адвокатскую лицензию соотечественнику в России и пропали. Об этом 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров.

По его словам, потерпевший заплатил мошенникам 400 тысяч сомов. Это произошло летом 2019 года.

«Потерпевший Мырзахмат Маматов рассказал, что написал заявление на некую Альфию Галиаскарову и мужчину по имени Курсант. Они обещали помочь получить адвокатскую лицензию в России, получили деньги и пропали. Маматов обратился в УВД Первомайского района Бишкека 17 июля 2019 года. С того момента заявление кочевало от одного следователя к другому. Сменилось десять правоохранителей», — рассказал юрист со слов клиента.

Потерпевший считает, что мошенники подкупили некоторых сотрудников милиции, поэтому дело тянется 2,5 года.

«Досудебное производство по уголовным делам должно быть закончено в срок не позднее двух месяцев с момента уведомления лица о подозрении в совершении преступления», — заключил адвокат.

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