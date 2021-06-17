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Агент 024

Наглые водители в Бишкеке едут на красный свет и по встречной полосе

Читатели 24.kg присылают фото и видео фактов нарушений Правил дорожного движения в Бишкеке.

На улице Абдрахманова водитель выехал на полосу встречного движения.

Другие автолюбители проехали перекресток на красный сигнал светофора. «Обнаглевшие водители», — прокомментировал видео автор.

Ранее читатель просил установить дополнительные секции на светофоре на перекрестке Байтика Баатыра и Медерова.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/198040/
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