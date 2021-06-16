19:50
USD 84.55
EUR 102.57
RUB 1.18
Агент 024

Вода из крана возле лицея в Караколе бежит круглосуточно. Проблему не решают

Водопроводный кран возле лицея имени Токтогула Сатылганова в Караколе не закрывается. Видео 24.kg прислал читатель.

«На воду тариф повысили, а напора воды нет, днем совсем беда! А здесь она бежит круглосуточно. Крана нет. В водоканале проблему не решают», — написал он.

Напомним, накануне в Бишкеке у здания правительства собралось около 300 фермеров из Чуйской области. Они требовали решить вопрос дефицита поливной воды.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/197857/
просмотров: 61
Версия для печати
Материалы по теме
Пустые водозаборы и реки. Наглядно о засухе в Чуйской области
Воды в реках Чуйской области в 2,5 раза меньше нормы
За сутки объем воды в Токтогулке увеличился на 30 миллионов кубометров
В Бишкеке люди готовы перекрыть правительственную трассу, чтобы им дали воду
В одних селах Чуйской области не хватает воды, а в других она течет просто так
Вопрос нехватки воды. В Чуйской области планируют пробурить около 100 скважин
Поля засыхают без воды. В Бишкеке митингуют фермеры Чуйской области
В селе Кок-Жар пятый день нет воды
В областной больнице Каракола днем отключают воду. Пациенты недовольны
Еще одну протечку в водопроводной трубе обнаружили в Бишкеке
Популярные новости
В&nbsp;Америке пропали трое кыргызстанцев. Их&nbsp;ищут с&nbsp;прошлого года В Америке пропали трое кыргызстанцев. Их ищут с прошлого года
В&nbsp;одних селах Чуйской области не&nbsp;хватает воды, а&nbsp;в&nbsp;других она течет просто так В одних селах Чуйской области не хватает воды, а в других она течет просто так
Мгновения жизни. Закат в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Барскоонское ущелье Мгновения жизни. Закат в Бишкеке и Барскоонское ущелье
Стройматериалы, дорожка. Как в&nbsp;Бишкеке уничтожают газоны, помимо отсутствия воды Стройматериалы, дорожка. Как в Бишкеке уничтожают газоны, помимо отсутствия воды
Бизнес
«Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо» «Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо»
Оплачивайте с&nbsp;баланса телефона более 500 услуг и&nbsp;сервисов в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
16 июня, среда
19:44
Вода из крана возле лицея в Караколе бежит круглосуточно. Проблему не решают Вода из крана возле лицея в Караколе бежит круглосуточн...
19:36
ООН и международные организации обеспокоены исчезновением Орхана Инанды
19:23
В Баткенской области государству возвращен земельный участок
19:11
Повторные выборы. Из партии «Эмгек» исключены Жаныбек Абиров и Руслан Жакышев
19:00
Цифра дня. 7,6 миллиарда сомов перечислил Нацбанк в бюджет в 2020 году