Вода из крана возле лицея в Караколе бежит круглосуточно. Проблему не решают

Водопроводный кран возле лицея имени Токтогула Сатылганова в Караколе не закрывается. Видео 24.kg прислал читатель.

«На воду тариф повысили, а напора воды нет, днем совсем беда! А здесь она бежит круглосуточно. Крана нет. В водоканале проблему не решают», — написал он.

Напомним, накануне в Бишкеке у здания правительства собралось около 300 фермеров из Чуйской области. Они требовали решить вопрос дефицита поливной воды.

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