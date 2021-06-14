Стройматериалы, дорожка. Как в Бишкеке уничтожают газоны, помимо отсутствия воды

Читатели присылают фотографии того, в каком плачевном состоянии в Бишкеке находятся газоны.

Ранее они писали, что из-за отсутствия полива трава сохнет.

Но некоторые решили, что этого газонам мало. Так, например, возле школы № 6 сложили стройматериалы прямо на траву.

Фото читателя 24.kg. Газоны в Бишкеке



«На бульваре Эркиндик точка фастфуда мало того, что стоит на проезжей части, так владельцы еще и уложили проход к ней прямо через зеленую зону, уничтожив газон», — написал автор снимка.

Фото читателя 24.kg. Газоны в Бишкеке

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