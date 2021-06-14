21:43
USD 84.57
EUR 102.88
RUB 1.18
Агент 024

Стройматериалы, дорожка. Как в Бишкеке уничтожают газоны, помимо отсутствия воды

Читатели присылают фотографии того, в каком плачевном состоянии в Бишкеке находятся газоны.

Ранее они писали, что из-за отсутствия полива трава сохнет.

Но некоторые решили, что этого газонам мало. Так, например, возле школы № 6 сложили стройматериалы прямо на траву.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Газоны в Бишкеке


«На бульваре Эркиндик точка фастфуда мало того, что стоит на проезжей части, так владельцы еще и уложили проход к ней прямо через зеленую зону, уничтожив газон», — написал автор снимка.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Газоны в Бишкеке

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/197552/
просмотров: 396
Версия для печати
Материалы по теме
Сидят и лежат на газоне. Чем еще заняты митингующие в ожидании Садыра Жапарова
Популярные новости
Езда по&nbsp;встречке. В&nbsp;Бишкеке инспектор УПСМ отпустил нарушителя ПДД Езда по встречке. В Бишкеке инспектор УПСМ отпустил нарушителя ПДД
В&nbsp;Бишкеке мошенник обманул граждан Шри-Ланки на&nbsp;$50&nbsp;тысяч. Им&nbsp;некуда идти В Бишкеке мошенник обманул граждан Шри-Ланки на $50 тысяч. Им некуда идти
Сильный ветер в&nbsp;Бишкеке. На&nbsp;улице Салиевой не&nbsp;видно светофора Сильный ветер в Бишкеке. На улице Салиевой не видно светофора
Мгновения жизни. Закат в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Барскоонское ущелье Мгновения жизни. Закат в Бишкеке и Барскоонское ущелье
Бизнес
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
Евро-2020: прямые трансляции в&nbsp;O!TV, расписание матчей в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Евро-2020: прямые трансляции в O!TV, расписание матчей в «Мой О!»
14 июня, понедельник
21:38
В турнире по кок бору на кубок Чингиза Айтматова определился победитель В турнире по кок бору на кубок Чингиза Айтматова опреде...
21:24
На центральной улице Кемина образовалась мусорная свалка
21:11
Депутаты предлагают изменить порядок применения амнистии для осужденных
21:10
Вышло недоразумение. Журналиста Адилета Бектурсунова отпустили из ГКНБ
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 июня: без осадков