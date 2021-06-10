На территории Ботсада в Бишкеке жители ближайшего жилкомплекса выбрасывают мусор

Мусор на территорию Ботанического сада имени Гареева бросают жители жилого комплекса и ближайших районов. Об этом сообщили сотрудники Ботсада в соцсетях.

Они напомнили, что Ботанический сад относится к особо охраняемым природным территориям, является стратегическим объектом, где проводятся научные исследования.

Ботанический сад — это не парк, и проведение пикников, выгул собак и езда на велосипеде здесь категорически запрещены.

«В соседстве с дендрарием-заповедником на улице Горького, 135, расположен жилой комплекс «Акбарс», у которого есть своя отведенная территория для мусорных баков, куда жители этих домов должны собирать отходы. Но некоторым больше приглянулся именно участок Ботанического сада, куда так и охота забросить пакеты с мусором», — написали сотрудники.

Они отметили, что при строительстве жилого комплекса был снесен ранее существующий глухой забор дендрария-заповедника. Поставили вместо него решетчатый забор с калиткой для самовольного прохода на территорию. Время, в которое посетители могут прийти на экскурсии и прогулки, — с 9.00 до 17.30.

Построенная администрацией жилкомлекса калитка дает возможность жителям беспрепятственно заходить на территорию дендрария-заповедника и после его закрытия.

«Наш Ботанический сад — это достояние не только нашего города, но и всего Кыргызстана. И от нас зависит его сохранение в чистоте и порядке. Мы призываем всех вас поддерживать чистоту, правопорядок и пожарную безопасность в Ботаническом саду! Добиться чистоты и уюта можно только в том случае, если вопросы благоустройства будут поддержаны всеми жителями», — обратились к жителям сотрудники сада.

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