Чудаки парковки. Из-за стоящих у зебры машин не видно переходящих дорогу людей

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
На пересечении улиц Акиева и Сыдыкова водитель оставила машину на перекрестке. «Даже и не подозревает, что нарушает. Отобрать права и на пересдачу», — написал автор снимка.
«Припарковался «чудак» рядом с Ореховой рощей в 6-м микрорайоне, где постоянно гуляют мамы с колясками. Из-за такой парковки не пройдешь. Ставят здесь машины часто, но всегда оставляли место, чтобы не мешать проходу», — написал читатель.
Один водитель припарковался на тротуаре.
Другой ближе
На Ахунбаева/Юнусалиева машина заехала на зеленую зону.
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