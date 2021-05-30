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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Из-за стоящих у зебры машин не видно переходящих дорогу людей

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На пересечении улиц Акиева и Сыдыкова водитель оставила машину на перекрестке. «Даже и не подозревает, что нарушает. Отобрать права и на пересдачу», — написал автор снимка.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Припарковался «чудак» рядом с Ореховой рощей в 6-м микрорайоне, где постоянно гуляют мамы с колясками. Из-за такой парковки не пройдешь. Ставят здесь машины часто, но всегда оставляли место, чтобы не мешать проходу», — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Один водитель припарковался на тротуаре.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Другой ближе пяти метров до разметки пешеходного перехода.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На Ахунбаева/Юнусалиева машина заехала на зеленую зону.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/195272/
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