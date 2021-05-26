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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Стоянку вместо газона устроили на улице Толстого в Бишкеке

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Десятый микрорайон, 26. Совсем закрыли проход, пройти невозможно. Тем более с сумками или коляской», — написал очевидец.

Загородил проход и владелец этого автомобиля. Фото сделано на улице Тыныстанова, 213.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На пересечении улиц Юнусалиева и Сухэ Батора таксисты останавливаются во втором ряду, мешая проезду.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Боконбаева из-за припаркованной на встречке машины образовался затор.

«Во дворе на улице Толстого, 168 жители ближайшего дома устроили автостоянку на клумбе. Раньше там была живая изгородь, но машины ее просто уничтожили. Просим компетентные органы разобраться», — написал читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/195266/
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