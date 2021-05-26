Чудаки парковки. Стоянку вместо газона устроили на улице Толстого в Бишкеке

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Десятый микрорайон, 26. Совсем закрыли проход, пройти невозможно. Тем более с сумками или коляской», — написал очевидец.

Загородил проход и владелец этого автомобиля. Фото сделано на улице Тыныстанова, 213.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На пересечении улиц Юнусалиева и Сухэ Батора таксисты останавливаются во втором ряду, мешая проезду.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Боконбаева из-за припаркованной на встречке машины образовался затор.

«Во дворе на улице Толстого, 168 жители ближайшего дома устроили автостоянку на клумбе. Раньше там была живая изгородь, но машины ее просто уничтожили. Просим компетентные органы разобраться», — написал читатель.

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