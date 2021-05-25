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Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Продление улицы Кулатова в Бишкеке. Проект прошел госэкспертизу и согласование

Проект строительства улицы Кулатова от улицы Байтика Баатыра до улицы Каракульской прошел государственную экспертизу и согласован со всеми заинтересованными службами Бишкека. В столичном муниципалитете прокомментировали сообщение читателя, что жители микрорайона «Юг-2» недовольны строительством.

В мэрии отметили, что длина отрезка составляет 1 тысячу 450 метров, ширина проезжей части — 9 метров. С обеих сторон запланированы устройство тротуара и ирригационные лотки. Сейчас ведутся дорожно-строительные работы.

Данная улица разгрузит не только улицу Горького, но поможет в разгрузке улицы Толстого, заметили в муниципалитете. По информации управления капитального строительства, улица Кулатова относится к магистральным улицам районного значения.

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