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Агент 024

Проблемы внутреннего туризма. Мост в заповедник Сары-Челек разрушен

Мост в заповедник Сары-Челек, перед селом Аркыт, разрушен водой. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Несколько дней назад смыло мост. Теперь попасть в заповедник нет возможности», — написал он.

Скоро откроется турсезон, и читатель просит восстановить проезд в одно из красивейших мест страны.

Кроме того, он отметил, что необходимо решать проблемы с плохими дорогами к достопримечательностям, в частности к озеру Коль-Тетир в Нарыне.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/194185/
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