Проблемы внутреннего туризма. Мост в заповедник Сары-Челек разрушен

Мост в заповедник Сары-Челек, перед селом Аркыт, разрушен водой. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Несколько дней назад смыло мост. Теперь попасть в заповедник нет возможности», — написал он.

Скоро откроется турсезон, и читатель просит восстановить проезд в одно из красивейших мест страны.

Кроме того, он отметил, что необходимо решать проблемы с плохими дорогами к достопримечательностям, в частности к озеру Коль-Тетир в Нарыне.

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