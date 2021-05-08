Водителя BMW, выехавшего на встречную полосу под мостом, нашли и оштрафовали

В Бишкеке нашли и оштрафовали водителя BMW X5, создавшего аварийную ситуацию под железнодорожным мостом на пересечении проспекта Чингиза Айтматова с улицей Толстого. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПМС столицы.

«Совершившего нарушение водителя объявили в розыск. В отношении него составили пять протоколов, в том числе за пересечение двойной сплошной линии, за разговор по телефону во время движения и прочее. Общая сумма штрафов составила 9 тысяч сомов», — уточнили в патрульной милиции.

Напомним, видео с нарушением 4 мая в сети опубликовал очевидец, бишкекчанин Семетей Аманбеков.

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