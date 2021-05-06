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Агент 024

Испытание для автомобилей. Дороге в Юрьевке требуется капитальный ремонт

Дороге Юрьевка — Красная Речка в Иссык-Атинском районе требуется капитальный ремонт. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, проезд по трассе — испытание для автомобилистов.

«Разбитые участки, сотни глубоких дыр до 10 сантиметров в глубину. Их залатали местами, но спустя время появляются новые. Работы, которые ведут местные власти, как капля в море — заливают дыры асфальтным раствором и уезжают», — рассказал читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/193126/
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